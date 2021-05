. Il comandamento ignorato: non si fa perché non si deve.Un magistrato li aveva messi in carcere, altro magistrato ha detto no al carcere per loro. Non vuol dire non abbiano fatto nulla di ciò di cui sono accusati,quelli che secondo il magistrato delle indagini preliminari "potevano rifiutarsi" e non l'hanno fatto.(cioè la rottura della fune). Questo pensiero non poggia sul nulla, l'abbiamo già scritto:di tutto il circondario. L'avessero poi raccontato, a stagione turistica salvata, di aver eliminato i freni d'emergenza, autorità, associazioni e cittadinanza avrebbero apprezzato la creatività nell'aggirare, nel risolvere... Che sarebbe andata così lo conferma sia questa dello è successo quel che succede una volta su un milione, sia la dinamica in atto di nebulizzazione della responsabilità.A un passo dalla bestemmia: morti per sfortuna.. Ma che fino a qui si possa giungere viene da una cultura, da una autentica religione civile nelle quali manca ed è completamente ignorato forse il comandamento cardine, quello del non si fa perché non si deve. E' stato sostituito nella e dalla nostra società dal non si fa solo se è molto probabile ti becchi la sfortuna o un controllore. Altrimenti, se non c'è sfortuna o controllo, se conviene si fa.La nostra società ha già teorizzato, sistematizzato e diffuso il valore non poco condiviso della criminalità di... necessità.Esattori di pizzo sociale, in prima fila Regioni e sindacati.Regioni:Fortemente lo vogliono, pensano di averne diritto, quei miliardi li vogliono per comprarsi consenso. Il consenso comprato è, per dirla con Draghi, debito cattivo. Il consenso comprato è denaro che finanzia storture di governo e di spesa e paga chi si apposta per esigere autentici pizzi sociali.Sindacati, come le famiglie che tengono in frigo il nonno morto.Morto sì, ma pensionato. QuindiCongelare tutto e appendere al frigo la bandiera-avvertenza: Non si tocca!(salvo se gente va in pensione),Congelata l'azienda privata e sotto tutela: subappalti e ristrutturazioni sono attività sospette, se non criminogene, perché è la stessa azienda privata che secondo i sindacati è sospetta per natura. Sono di fatto demolitori della crescita economica a venire: la crescita viene se tocchi tutto o quasi, i sindacati sono i guerrieri e i campioni del: Non si tocca!Il modello Atac-Ama.(chi le conosce le evita).Il sogno dei sindacati è facile immaginarlo riassunto in una ex Ilva che l'acciaio lo compra da chi lo produce altrove mentre i suoi dipendenti restano in organico ma non sporcano. Il modello azienda-società dei sindacati, il modello realizzato (altro che sogno) è la scuola. Assumere precari, non prof. Chiunque può aver fatto il precario, non tutti sono adatti e capaci di fare il prof. Ma non ditelo ai sindacati, per loro è argomentazione speciosa e comunque non li riguarda se e come la scuola faccia la scuola. Problema e impegno dei sindacati è che la scuola faccia stipendi. Che abdicazione, che autolesionismo ignorante, che spreco di futuro e sfregio di presente, che incoscienza civile quella di una comunità che delega il governo della scuola e la scuola tutta ai sindacati della scuola.