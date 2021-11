Ildiriesce nell'impresa di battere il Liverpool per 3 a 2 e vola al secondo posto in Premier League a sole tre lunghezze dal Chelsea capolista, a pari punti con il Manchester City scavalcando proprio i Reds in classifica. Tra i protagonisti degli Hammers figura sicuramente, ilautore del gol del momentaneo 2 a 1 contro la banda di Jurgen Klopp che ha poi indirizzato la partita in favore dei londinesi. E pensare che Fornalsproprio nell'anno in cui si è trasferito in Inghilterra è stato vicino alma come da lui stesso ammesso in un intervista dell'epoca "alla fine non si è fatto nulla, loro non erano decisi a prendermi e ho dovuto pensare alla mia carriera, a nuove sfide che mi aspettano".Fornals è un centrocampista centrale molto dotato tecnicamente e duttile tatticamente, può agire in qualsiasi ruolo della mediana, giocando anche trequartista all'occorrenza; è inoltre abile negli inserimenti senza palla e possiede un buon tiro dalla distanza. Ha iniziato la sua carriera da professionista nel, in cui a soli 20 anni è divenuto titolare fisso andando a segno per sei volle in 32 apparizioni nella stagione 2016/17. Le ottime prestazioni fornite gli hanno aperto le porte dell'ambizioso: con il Submarino Amarillo due stagioni da titolate inamovibile, 70 presenze complessive nella Liga e 5 gol segnati.: la spuntano gli inglesi, Fornals continua a crescere, è titolare inamovibile a centrocampo ed entra in orbita NazionaleLa crescita costante, unita ad un fisico d'acciaio (gioca mediamente il 95% delle partite da titolare, non ha mai avuto infortuni seri) fanno sicuramente di Fornals un pezzo pregiato delle prossime sessioni estive di calciomercato.