Aspettando Verdi dal Torino in quest'ultimo giorno di mercato, domenica l'Hellas riceve al Bentegodi la Sampdoria, da dove sono di ritorno Verre e Depaoli. Intanto ieri sera all'Arena di Verona c'è stato un grande evento musicale: il Power Hits Estate 2022. Come tormentone ha vinto "La dolce vita" di Fedez, Mara Sattei e Tananai, che è anche la canzone più ascoltata su Spotify quest'estate in Italia.



NELLA GALLERY LE FOTO E VIDEO DELL'EVENTO



Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese hanno condotto la serata, trasmessa in diretta su RTL, Sky Uno e TV8.

Premi speciali per Blanco ("Blu Celeste" album più venduto), Dargen D'Amico ("Dove si balla" brano più suonato in Italia), Darin ("Superstar" singolo indipendente più suonato dalle radio) e Ultimo, il più giovane cantante italiano ad esibirsi negli stadi.



Sul palco si sono alternati diversi altri artisti: Alessandra Amoroso, Baby K, Boomdabash e Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Cristiano Malgioglio, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, i Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso oltre ai due super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti che diventerà nonno. Auguri!