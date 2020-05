Un pallone tra i piedi, l'altro tra le mani: "Dal 1982 al 1989 ho portato avanti sia il calcio che il basket, tutti e due con discreti risultati -- A 17 anni ho iniziato a giocare solo a calcio. Per i risultati che ho raggiunto nella pallacanestro, è impensabile". Anche se qualche infarinatura con la palla a spicchi già ce l'aveva: "A 4 anni andavo insieme a mia madre agli allenamenti di mini-basket di mio fratello. Rubavo palloni e facevo macello, così l'allenatore si convinse a farmi allenare con loro".- Ma c'è un dubbio nella testa di Poz, che lo accompagnerà per tutta la vita: "Dove sarei potuto arrivare se avessi continuato a giocare a calcio?". Sguardo nostalgico, ricorda quando giocava con la maglia del Chiàrbola, la squadra del suo rione: "Non avevo il fisico ma il dribbling era buono". Non se la cavava per niente male il ragazzo:". Estro, fantasia e risate: "Una cavolata mondiale". Centrocampista mancato con la 8 sulle spalle: "Gli allenatori non volevano darmi numero 10 altrimenti mi sarei esaltato ancora di più". Non gli parlate di lanci lunghi, però: "Non ero in grado di farli, in compenso avevo una grande visione di gioco".- Pozzecco calciatore ma non tifoso: "Ero totalmente disinteressato". Ma in un attimo diventa rossonero: "". Il sogno di giocare in quello stadio: "Ho anche sfiorato un gran gol. Cross di Altafini, la stoppo al limite dell'area e faccio un tunnel a Tassotti. Salto anche Angelo Carbone, e quando stavo per tirare arriva Gerry Scotti che tira una puntata in curva. Ci rimasi malissimo".con la gente che pensava fossi matto".- Idoli ma anche amici: "". E giù risate. Con Bobo come con Fabio Paratici: "Oggi ha un ruolo di rilievo nella Juve, ma non è stato agevolato da una carriera importante da calciatore. Se è arrivato fino a lì è perché ha grandi capacità". Niente aneddoti, stavolta: "Meglio non raccontare nulla, altrimenti gli avvocati della Juventus potrebbero schiacciarmi. Il loro potere economico supera il mio".- Poco tempo fa Daniele. Il giorno che non avrò più soldi inizierò a stare antipatico a tutti". Modelli, dicevamo: "". Con il portoghese si sono incontrati al Melià, a Milano: "L'Inter aveva preso gol su errore di Julio Cesar, Mou lo rimproverò come fosse un padre. Mi è piaciuto il modo in cui gli diceva le cose". Con Conte uno scambio di battute nel tunnel dello Stadium: "Abbiamo parlato per un quarto d'ora, ma contemporaneamente era concentrato su quello che stava succedendo nello spogliatoio lì vicino. Ha la capacità di avere tutto sotto controllo".- Un grande rimpianto nella carriera di Pozzecco arriva nel 2001, quando, non mi sono voluto in gioco. A Varese avevo un contratto migliore e ho pensato anche all'aspetto economico, ma non sono ragionamenti che fanno parte di me".- Tra i commenti arriva una richiesta: "Poz, che fine ha fatto il Gufo?". Prego? "Marco Maravasi. Giocava con me a Varese nel 1992. Ai tempi si andava in panchina in dieci, lui era l'undicesimo quindi era fuori.. Oggi la maggior parte delle persone che lo conoscono non sanno nemmeno il suo vero nome". Un Gufo... tra i gufi: "A casa ne ha almeno cinquemila, perché in ogni occasione tutti gliene regalano uno".- Basket uguale Michael Jordan, impossibile non parlare di 'The Last Dance', il documentario sulla vita dell'ex cestista: "Lui e Muhammad Ali sono le due icone dello sport. Da sempre e per sempre.". E chi l'ha seguito attentamente avrà notato che: "Jordan ha le dita storte. Alla fine degli allenamenti si sedeva e metteva le mani nel ghiaccio, intorno a lui tutti gli altri ad ascoltare le sue storie. Come Gesù con i discepoli". A quando un documentario su Pozzecco? "Mi piacerebbe. Ma non su quello che ho vinto, altrimenti durerebbe due minuti". Intanto, però: "Sto scrivendo un libro, ma sono ancora in alto mare".