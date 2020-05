Altro giro altra diretta per Bobo Vieri e questa volta al telefono con l'ex bomber di Inter, Milan e Juve c'è stato l'ex-campione di basket e oggi allenatore di Sassari Gianmarco Pozzecco. I due sono tornati indietro nel tempo fino a raccontare la breve, ma intensa, esperienza nel mondo NBA del Poz.



Divertentissimi gli aneddoti in particolare su Michael Jordan sfruttando l'onda lunga della serie Netflix The Last Dance in cui (Spoiler) si racconta anche della passione per le scommesse dell'ex stella dei Chicago Bulls. Il retroscena raccontato da Pozzecco è però fantastico: "Quella volta Jordan scommise la sua Ferrari contro la Mercedes di Jamal Crawford al tiro". Ecco nel video come andò a finire.