La finale di Prada Cup inizia al meglio per Luna Rossa. Nella prima giornata, infatti, la barca italiana piazza un confortante 2-0 alla Britannia di Ineos UK. Nella prima regata, vento leggero, con l'imbarcazione italiana che chiude con 1'52" di vantaggio sui rivali. Diverso lo scarto nella seconda regata (26"), dove Luna Rossa sfrutta comunque la maggior velocità. L'avvio è ottimo, ma la finale è ancora lunghissima: domani in programma altre due regate. Vince chi arriva per primo a 7 successi su 13 regate.