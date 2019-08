Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima di Dalbert:

“Dalbert è un calciatore che avevamo subito indicato come nostra prima scelta per l’esterno. Per noi è un calciatore forte, la formula è un prestito secco perché c’è un accordo tra Inter e Nizza che ci ha portato a fare questa scelta, ma abbiamo un gentlemen agreement sia con il ragazzo che con i nerazzurri, e a fine anno ridiscuteremo tutto. Dalbert ha sposato in pieno il progetto Fiorentina, e siamo felici di averlo qui.”