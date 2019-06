Daniele De Rossi e la Fiorentina, la pista è concreta. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista ha parlato con Vincenzo Montella e Daniele Pradè, che gli hanno esposto il progetto della società viola: lo considerano un personaggio chiave per guidare la rivoluzione tecnica. Adesso la palla è in mano al calciatore, che sul piatto ha altre offerte, tra cui quelle di Milan e Boca Juniors.