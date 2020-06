centrocampista classe 2001 dell’Empoli, è destinato ad essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato, visto che già tanti club italiani ed esteri hanno messo gli occhi su di lui. Centrocampista duttile, di grande qualità, già molto maturo per la sua età, ha tutte le carte in regola per essere il nuovo baby fenomeno nato in Serie B, per una stirpe di centrocampisti molto folta, che parte da Verratti ed arriva fino a Tonali e Castrovilli.Sia rossoneri che partenopei hanno da tempo mostrato il loro interesse per Ricci, mettendo sul piatto proposte allettanti. L’Empoli ha già fatto sapere che la, cifra abbordabile sia per il Napoli che per il Milan., sempre più vicino a prendere il controllo del Diavolo, che stravede per il centrocampista e lo vorrebbe come colonna portate del Milan del futuro., viste le tante trattative fatte in passato.Subito dietro, ma in ripresa, c’è la Fiorentina, che sta provando a piombare sul giocatore. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,. La Fiorentina, che vanta anch’essa un ottimo rapporto con i cugini azzurri, è una destinazione sicuramente gradita al ragazzo, conscio di poter trovare più facilmente spazio in riva all’Arno.