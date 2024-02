Pradè: 'Siamo la Fiorentina, dobbiamo fare di più. All'Empoli fischiato un rigorino'

La Fiorentina frena e si fa riprendere dall'Empoli, 1-1 nel derby toscano e un pareggio che non consente alla squadra di Italiano di allungare significativamente su Lazio e Napoli.



Una sola vittoria, il 5-1 con il Frosinone, nelle ultime sette partite di Serie A, poco per la Fiorentina. Lo ha ribadito anche il ds Daniele Pradè ai canali ufficiali del club viola dopo il pareggio: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo preso due ripartenze in tutta la partita e in una abbiamo subito gol. Poi a loro è stato fischiato un rigorino dai... ma non siamo riusciti ad avere la reazione. Però facciamo un passettino in avanti, dobbiamo essere bravi a ritrovare positività, altrimenti cadiamo in un momento di depressione che non ci possiamo permettere".



AVVERSARI - "L’Empoli fa le sue gare, ha un allenatore preparato e non è facile per nessuno, vengono da una fase positiva. Ma noi siamo la Fiorentina, dobbiamo fare di più, venire in questi campi e vincere le partite. Questo purtroppo non è il momento, ma l’obbligo è di vincere".



OBIETIVI - "Non abbiamo altre chance. Dobbiamo pensare che la stagione è lunga, abbiamo un ottavo di Conference e una semifinale di Coppa Italia, gli obiettivi li abbiamo. Poi rientreranno tutti via via: Gonzalez lo sta facendo, Dodo e Castrovilli scalpitano, Sottil è tornato".



BELTRAN - "Sesto gol, è una nota positiva. E' un giocatore sveglio e furbo, è eclettico e sapevamo ci potesse dare questo".



PROSSIMA PARTITA CON LA LAZIO - "Abbiamo una settimana per prepararla e daremo il massimo contro una diretta concorrente. Dobbiamo vincere le partite, c’è poco da parlare. Servono i fatti".