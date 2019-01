La2018/2019 si identifica in alcuni giocatori. Uno in particolare è Dennis, il cui percorso a Genova è stato decisamente importante. Arrivato tre stagioni fa come una scommessa - costosa - di mercato, il belga è diventato uno dei cardini del gioco di Giampaolo. Due anni e mezzo dopo, Praet è il numero 10 blucerchiato, e uno degli elementi più importanti dello spogliatoio.Recentemente il centrocampista si è trovato ad affrontare da compagno di squadra l'infortunio di Caprari. "E' stato un brutto mercoledì. Prima si è fatto male Sala, per fortuna niente di grave. Poi Gianluca...per lui, stava attraversando un buon periodo" ha detto il giocatore classe 1994. Per Praet è anche tempo di bilanci: "Tanto per cominciare sono alla mia terza stagione nella Sampdoria. E guardandomi intorno,. Regini, Barreto e Quagliarella. Il carisma lo costruisci soprattutto con il tempo. A livello caratteriale non sono certamente più il Praet dell'estate 2016. Portare la fascia è un onore per me e sono orgoglioso della fiducia della società, che mi ha rinnovato il contratto". Qualcuno però a Praet chiede più gol: "Nelle squadre di Giampaolo i gol li segnano soprattutto. E' un po' una conseguenza fisiologica del dna del nostro gioco. Io per entrare nei compiti tattici che mi sono stati assegnati sono cambiato". La sua trasformazione nel tempo è stata talmente radicale che Giampaolo avrebbe voluto farlo giocare regista: "All'inizio del campionato - conferma il belga a Il Secolo XIX -, perchè mi piace costruire il gioco. Poi ha visto che Ekdal funzionava bene in quella posizione, e mi ha utilizzato nuovamente da mezz'ala. Il 4-2-3-1 di Firenze? Giocare con le ali è un modulo che mi ha sempre intrigato".Inevitabile parlare anche di mercato, viste le numerose voci. L'ultima in ordine di tempo parla di un interessamento del Milan : "Se sono ad un punto chiave della mia carriera? Sì. Ma ogni partita è un punto chiave. Sono ambizioso, come tutti i giocatori.. Ho il contratto sino al 2021". L'ambizione Praet la dimostra anche parlando dei possibili obiettivi: "La classifica è più corta del solito, ci sono tante squadre in pochi punti. Il quarto posto è a 4 punti, il sesto a 2. E' una chance. Dobbiamo coltivarla".