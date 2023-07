Le luci si riaccendono su Praga: torna la CEE Cup con la sua undicesima edizione. L’edizione 2023 torneo internazionale riservato alle formazioni U19 è ai nastri di partenza.Dal 28 luglio al 1° agosto la capitale della Repubblica Ceca si popola di stelle: a quelle di Slavia e Sparta Praga si aggiungono i giovani talenti brasiliani di Palmeiras e Flamengo, gli emiratini dell’Al Ain FC e gli inglesi del West Ham, freschi vincitori della Conference League.Il Palmeiras, campione in carica in Brasile, proverà a difendere il titolo conquistato nella passata stagione, il terzo in dieci edizioni della CEE Cup, vinto in finale contro lo Slavia Praga.L’Al Ain FC, finalista del Mondiale per Club FIFA nel 2018 contro il Real Madrid e pronto a mettere in mostra i talenti cresciuti nel vivaio del club emiratino, reduce dal double con l’U18 guidata dal allenatore italiano Matteo Lombardo con la vittoria del campionato e della Coppa Nazionale di categoria.Presente anche il Flamengo, formazione di Rio de Janeiro in cui sono cresciuti e hanno spiccato il volo gioielli del calibro di Vinicius Jr e Paquetà.“È un'opportunità incredibile per giocatori, allenatori e tifosi di vedere le future stelle del calcio mondiale" ha dichiarato il commissario tecnico della Repubblica Ceca Under 18 David Holoubek.I nazionali cechi Alex Kral e Adam Hlozek, entrambi in Budesliga, ma anche il gioiello del Newcastle Anthony Gordon, ma non solo. Sono tanti i talenti che in passato hanno partecipato alle dieci edizioni precedenti della CEE Cup. L’ultimo, cronologicamente, è Thalys, stella del Palmeiras, accostato in patria a Rivaldo e nel mirino dei top club.Le gare dei due gironi si giocheranno nel centro sportivo dello Sparta Praga a Strahov, mentre la finale si giocherà al Dolicek, lo stadio del Bohemians 1905, formazione che milita nel massimo campionato ceco.