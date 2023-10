Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato al Festival dello Sport del suo addio alla Fiorentina e al calcio:



"Il mio modo di essere è quello di far partecipi tutti, invece vedevo che c'era molta individualità, sia a livello di giocatori sia dirigenziale. Io vivo a Firenze, so cosa vuol dire la Fiorentina, mi sentivo sotto pressione. Nel momento in cui abbiamo preso gol da Quagliarella in Fiorentina-Sampdoria, ho avuto un attacco di stress che non mi era mai capitato. Non potevo prendermi una pausa, e allora dopo averci pensato e aver elaborato il disagio ho deciso di smettere".