Cesare Prandelli dice la sua su Mario Balotelli. L'ex ct dell'Italia ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Io ci credevo molto: per l’età che aveva e le sue grandi potenzialità sì, poteva diventare un grande. Poi, ovvio, devi metterci molto del tuo. Mi è difficile parlare di Mario, perché lo considero un bravo ragazzo. Forse non è riuscito a trovare dentro di sé le grandi motivazioni che servivano o magari per lui la priorità era la sua vita. Ho parlato molte volte con lui del suo modo di concepire la carriera. Lui aveva molta sicurezza nei suoi mezzi e non si faceva tante domande. Un limite forse per migliorare. Secondo me è diventato personaggio troppo giovane ed è rimasto incastrato dentro il suo personaggio. In quei casi devi avere un equilibrio incredibile per gestirti, lui non ce l’ha fatta. Dovrebbe mettere tutto sul piatto, mettersi in gioco senza guardare ai soldi. Magari con un ingaggio a prestazione. Una sfida con se stesso, insomma. Sarebbe interessante".



"Non è finito, assolutamente. Ha 30 anni e può fare ancora tante cose. Ci sono esempi straordinari che può seguire, come Ibrahimovic che ha 38 anni e lavora come un ragazzo o lo stesso Cristiano Ronaldo. Dipende tutto da lui, se vuole scavare dentro di sé e tirare fuori l’orgoglio può ancora dare qualcosa se non molto al calcio italiano".