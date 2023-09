Intervistato da Tuttosport l'ex ct dell'Italia e allenatore di Roma e Fiorentina in Serie A,, ha parlato della corsa scudetto e del ruolo di due suoi ex giocatori oggi alla Juve: Federicoe DusanFAVORITA INTER - "Eh... Non è difficile sostenere che sia l’Inter: ha corsa, qualità, una rosa profonda con 20 titolari. Coniuga la gioventù di alcuni elementi - da Frattesi a Thuram - con l’esperienza di altri come Mkhitaryan. Ha freschezza e forza fisica: in questo momento sta dimostrando di possedere la consapevolezza della propria qualità"."Allegri ha ragione a sostenere che la situazione andrà valutata dopo dicembre: c’è qualcosa di molto interessante nel processo di crescita della Juventus. La squadra sa stare bene in campo, è in crescita di fiducia e se quei due là davanti continuano il loro percorso virtuoso..."."Gol Vlaovic alla Lazio? È un gesto che non puoi improvvisare, ce l’hai dentro di te. Deve giocare in serenità perché il suo percorso è segnato: diventare un campione in una grande squadra. Lui e Chiesa devono cercarsi ancora di più! Per qualità, per caratteristiche e per età rappresentano davvero una delle coppie potenzialmente più forti. Sono giovani di straordinaria prospettiva che determineranno i destini della Juve"."Quello che è successo nella scorsa stagione ha pesato tantissimo perché si sono innescate incertezze, cambiamenti enormi nel club, nei programmi. Max è stato bravissimo a tenere la barra dritta e lo è ora a tenere sotto controllo l’entusiasmo, anche perché sa bene che tutto sta sulle spalle di quei due ragazzi là davanti"."Sì, l’Inter ha qualcosa in più ma, come dice Allegri, dopo dicembre se Dusan e Fede stanno bene...".