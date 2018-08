L'ex ct azzurro Cesare Prandelli ha commentato a Radio Rai il grande debutto stagionale della Fiorentina in campionato contro il Chievo: "È una squadra molto giovane e interessante, con giocatori di qualità e moderni, con il senso del gol. Potrebbe essere la sorpresa del campionato. Firenze è straordinaria dal punto di vista calcistico, devono trovare un'alchimia, per un'idea comune, città, squadra e tifosi. Benassi? È sempre stato un ragazzo molto interessante, adesso ha anche acquisito, grazie a Pioli, un ruolo ben definito. Il nostro calcio ha bisogno di un giocatore così, che sappia anche entrare in area e segnare".