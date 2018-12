Cesare Prandelli, nuovo allenatore del Genoa, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'ufficialità del nuovo incarico: "Ciao a tutti, sono felice di essere arrivato in una società importante come il Genoa. Sono molto emozionato, il Ferraris ha sempre emozionato tutti ed è l'ambiente migliore per giocare a calcio. Ci aspetta un lavoro molto importante, ma insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sia vicini che lontani, perché questa squadra in questo momento, ma soprattutto durante la stagione, ha bisogno di tutti voi".