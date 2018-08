Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia, ha rilasciato un'intervista al Mattino in cui ha parlato del mercato appena concluso.



L'ANTI JUVE - "Tutti vanno alla ricerca dell'anti-Juve. Ma è una ricerca semplice: se c'è una squadra che ha fatto 91 punti e ha avuto la forza di ingaggiare un allenatore come Carlo Ancelotti, chiaramente è lei l'anti-Juve".



SU ANCELOTTI - "Carlo è geniale. È nel posto giusto anche perché nessuno più di lui può rimanere impermeabile ai paragoni con l'ultimo triennio di Sarri. Tutto farà tranne rivoluzioni. Sa come vanno trattati i giocatori, sa quello che vogliono, capisce i loro pensieri. Nessuno meglio di lui può consentire al Napoli di conservarsi in cima alla serie A".