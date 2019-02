L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa per commentare lo 0-0 ottenuto contro il Chievo. Ecco le parole riportate da Itasport Press.



LA GARA - "Oggi si son viste due squadre che hanno interpretando la partita più sul pian agonistico che su quello tecnico. Potevamo gestire meglio la palla, ma siamo stati sempre in partita perchè non abbiamo sofferto nulla e potevamo sfruttare meglio 3-4 ripartenze finalizzandole meglio".



SANABRIA - "Sanabria non ha avuto problemi durante la partita, ma si è allenato poco e quando uno come lui non si allena per due giorni perde un po' di intensità".



PECCATO – "Delusione per la mancata vittoria? Non c’è delusione, assolutamente no, questi risultati aiutano a crescere perchè siamo stati in partita. Dal 2015 il Genoa non faceva 5 risultati utili consecutivi, oggi non abbiamo preso gol, guardo gli aspetti positivi di questa partita. Dovevamo sfruttare meglio le 4-5 ripartenze che abbiamo avuto”.