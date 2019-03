Cesare Prandelli, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, torna a parlare del "no" alla Juventus: "Rimpianti per non aver allenato i bianconeri? No, ho sempre preso le mie decisioni con serenità, in quel momento avevo sposato il progetto Fiorentina. Amo Firenze e ho creduto in quel progetto, quei cinque anni rimangono in me in modo indelebile. L'importante è avere la coscienza a posto".