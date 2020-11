Cinque anni in viola, tre stagioni in Europa, di cui due in Champions League. Ora, a distanza di una decade, Cesere Prandelli torna ad allenare la Fiorentina. Un ritorno graditissimo a Firenze, soprattutto per le sue capacità tecniche. Sulla panchina viola, dal 2005 al 2010, ha ottenuto ottimi risultati portando la squadra nel grande palcoscenico europeo. Il campionato è appena iniziato, ma Commisso ha già fissato l’obiettivo, ovvero quello di tornare in Europa, in cui la Fiorentina di Prandelli fece la voce grossa per anni nello scorso decennio. Ci credono anche i betting analyst che offrono a 25,00 la possibilità di vedere il club toscano tra le prime sei alla fine della stagione. Non sarà facile visto che, riferisce Agipronews, davanti alla Fiorentina c’è anche il Sassuolo a 3,50 oltre che le favoritissime Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Ma chissà che la situazione non possa cambiare repentinamente da qui alla fine del campionato.