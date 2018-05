Cesare Prandelli dovrà risarcire con una somma definita "importante" il Valencia dal danno d'immagine provocato dalle sue improvvise dimissioni arrivate nel dicembre 2016, a pochi mesi dalla sua nomina di allenatore. L'ex ct della Nazionale ha preferito patteggiare piuttosto che andare a processo; Prandelli era stato denunciato in seguito alle dimissione presentate lo scorso 30 dicembre 2016, giustificate come conseguenze del mancato mantenimento di alcune promesse in tema di mercato. Con questo comunicato, l'allenatore italiano ha provato a spiegare i motivi del suo addio, giudicato inaspettato dal Valencia: "Sicuramente avrei potuto restare più a lungo, però sinceramente pensai che non c'erano le condizioni adeguate per farlo e la cosa mi parve un motivo sufficientemente importante per andarmene. In prospettiva forse avrei potuto gestire le cose in altro modo, ma al momento pensai che una strategia tecnica e organizzativa fosse sufficiente per decollare".