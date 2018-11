L'ex allenatore della Fiorentina Claudio Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in vista della sfida dei viola contro la Juventus: "Il mio ricordo più bello da allenatore della Fiorentina è la vittoria in casa della Juve, perché non vincevamo da tanti anni fuori casa contro di loro. E poi per come è nata quella vittoria: una gara che sembrava chiusa, ribaltata in pochi minuti. E al ritorno a Firenze, migliaia di tifosi ci aspettavano all’aeroporto. Fantastico. Papa Waigo? Ricordo bene quella partita. Loro spingevano forte sugli esterni ma io non volevo difendermi e soprattutto volevo attaccare e dare un messaggio a livello mentale con l’inserimento di un esterno alto offensivo. Poi ci vuole anche fortuna. Le critiche a Pioli? Firenze è così. Stefano ha iniziato con una Fiorentina nuova, giovane, sembrava aver trovato i giusti equilibri. A Firenze è normale che ci siano critiche ma sono critiche d’amore. Ultima panchina viola? Eravamo a Toronto e giocammo in amichevole proprio contro la Juve. Vincemmo con una rete di Jo- Jo e a fine partita incrociai Del Piero. 'Mister, è solo un’amichevole, non l’ho mai vista così determinata', mi disse. E io risposi: 'Scusami Alex, ma era la mia ultima da allenatore della Fiorentina e ci tenevo particolarmente'".