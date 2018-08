Cesare Prandelli è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport", su Radio Rai, e ha detto la sua sull'arrivo in Serie A di Cristiano Ronaldo: "È un esempio di serietà e professionalità. Quando hai un campione che è un riferimento giornaliero è facile gestirlo. Può giocare ovunque in attacco ma, oltre all'aspetto tecnico, ha un carisma straordinario: non è un caso che in queste due partite la Juve abbia fatto trovare il gol ad altri giocatori, che hanno più spazi, vista l'attenzione particolare che riservano a Ronaldo".