Giusto, ci mancherebbe: è sempre da apprezzare chi riconosce le proprie difficoltà e anche i propri limiti, a maggior ragione se in pubblico. Ci si è invece soffermati meno su un altro aspetto della questione, che non riguarda solo Cesare ma che è rafforzato dai sentimenti da lui manifestati:Quandoera appena arrivato alla Juve, giovane e fresco come una rosa, ci raccontava che lui in panchina ci sarebbe andato al massimo per 4 o 5 anni e poi avrebbe mollato tutto:. Poi ha cambiato idea, o forse ha rivisto il proprio modo di vivere il calcio, e continua a allenare una squadra dopo l’altra riuscendo a gestire in modo straordinario ogni pressione (incluso). Ma si tratta di un’eccezione, quasi di un modello, e comunque anche lui all’inizio ha vacillato.poco dopo avere ripreso in mano il Parma: “Troppo stress, me ne vado”. Non se n’è andato, che continua a soffrire con il suo Tottenham, ma provate a mettere accanto una sua foto dei tempi interisti a un’immagine di oggi:. E anche la sua straordinaria verve polemica si è appiattita fin quasi a scomparire.Allenare dà pressioni enormi:E adesso si è aggiunto anche l: chiunque si può svegliare e insultarti, così, senza un motivo, solo per sfogare le proprie frustrazioni. Ignorare personaggi meschini e brutte parole? Facile a dirsi, ma non tutti ci riescono. Per carità, è uno stress che viene pagato lautamente, ma non dimentichiamo che spesso chi svolge quella professione non ha bisogno per forza di andare in panchina per campare. Spesso si tratta di ex calciatori d’alto livello cheTanti lo hanno fatto, abbandonando il nuovo mestiere dopo averci provato., ad esempio, oppure, prima di decidere che una poltrona a Sky fosse più comoda di una panchina (ora Gianluca lavora nello staff della Nazionale). Non ha nemmeno cominciato, che ha rifiutato l’Under 21, e anche, il quale ha detto no alla proposta diche lo voleva nel suo staff all’Inter per avviarlo verso la professione di tecnico. Tutti loro hanno più o meno pensato:Per allenare occorre un carattere speciale. Non particolarmente forte, duro o addirittura cattivo. Servono di sicuroper affrontare critiche e - perché no? - esoneri. Prandelli questo carattere lo ha avuto in passato, ora è cambiato. E ha avuto il coraggio di ammetterlo.@steagresti