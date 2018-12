Resta da capire se, con l’uscita dal Mondiale brasiliano - e da allora sono stati- o se invece, una sorta di rincorsa non voluta che lo riavvicinasse a se stesso, al suo calcio, al suo mondo.il- per dieci anni buoni -un ottimo allenatore,, pensiamo ache con lui in panchina ha vissuto una sorta diLa domanda vera è:La risposta in realtà è una sola: lL’ultimo Prandelli nel nostro campionato è quello che nel 2010 saluta la Fiorentina per andare a guidare la. Nel suo quinquennio viola Cesare raggiunge arriva 9° al primo anno, 6°, due volte 4° (e centra due storiche qualificazioni alla Champions) e 11°, poi il ciclo si chiude dopo aver toccatoE’a («Si vince con il bel gioco», è solito ripetere a quei tempi), che porta in giroverniciandolo di una nuova modernità. Il» è il marchio di fabbrica dell’Europeo, conIl declino della nazionale comincia da lì. Il Mondiale in Brasile, con l’eliminazione al primo turno (vittoria con l’Inghilterra, sconfitte con Costa Rica e Uruguay) timbra l. A quel punto la carriera del tecnico è di fronte a un bivio.butta subito male (esonerato a novembre),ma anche stavolta - a fronte di risultati mediocri e di rinforzi mai arrivati - si dimette dopo pochi mesi., lo gratifica economicamente ma lo rende anche un corpo estraneo alla giostra dei cambi&ricambi in serie A.Finchè non è arrivato il Genoa.Il punto più basso nella Liga: una sola vittoria in 8 partite sulla panchina del Valencia.ma che in passato aveva dimostrato la bontà del suo lavoro sul campo.