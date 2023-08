Cesare Prandelli è intervenuto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina e non solo: "Italiano è alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato. Amrabat? Non mi stupirei di vederlo alla Juventus..."