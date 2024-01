Prandelli spiazza tutti: 'La Fiorentina è la favorita in Supercoppa'

Cesare Prandelli è intervenuto in un'intervista a La Stampa dove ha detto chi vede favorita in Supercoppa Italiana. Queste le sue parole: "Se la Fiorentina può vincere la competizione? Secondo me delle quattro in Supercoppa è la squadra con più possibilità, anche più dell'Inter. Mi sbaglierò ma penso che la Fiorentina possa vincere con chiunque. La formula? Non mi piace. Come non mi piace la formula della Coppa Italia, anti popolare, dovrebbe coinvolgere molte più piazze e squadre di categorie inferiori. Non voglio insegnare nulla, ma dal punto di vista emozionale non mi piace questa formula."