Cesare Prandelli è intervenuto a Radio24 per analizzare e dire la sua sul delicato momento vissuto dalla Roma: "Il messaggio di Di Francesco alla squadra è chiaro e diretto come un pugno, i giocatori devono sentirsi responsabili di quello che sta succedendo. L'allenatore l'anno scorso è stato ricoperto di elogi da tutte le parti d'Italia e d'Europa perché ha portato la squadra in semifinale di Champions League, giocando un calcio veramente bello ed equilibrato, di grande qualità. E adesso in pochi mesi sembra che le cose non funzionino. Bisogna dare tempo".