L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato, a Radio Anch’io Sport su Rai 1, del momento di Vlahovic e della corsa Inter-Juventus per lo scudetto.



LE PAROLE - "Vlahovic mi sembra abbia perso un po’ il sorriso, mi sembra triste dalle immagini. Poi magari ha il fuoco dentro come sempre…L’Inter in questo momento penso sia la squadra più solida nel senso assoluto, ha una rosa talmente ampia che può gestire tutte le competizioni. La Juve zitta zitta è lì, ha la possibilità di preparare meglio le partite durante la settimana e mi sembra che abbia ricompattato l’ambiente".