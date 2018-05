L'ex ct dell'Italia, Cesare Prandelli ha dichiarato a Radio Rai: "Come a tutti quelli che sono all'estero, mi manca il calcio italiano. Vediamo se ci sono degli sviluppi per tornare. L'esperienza all'estero non ha funzionato bene per tanti motivi. Ho tanta voglia di fare, di rimettermi in gioco e preferirei farlo a casa mia. Le panchine delle big sono tutte occupate? Ma tutte le panchine sono onorevoli, ricomincerei anche dalla provincia. Sono qui che aspetto e mi auguro che arrivi la telefonata. Io all'Udinese? Queste voci mi hanno fatto molto piacere perché stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c'è nulla".