Matteo Prati, centrocampista del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese: "Giocare in Serie A è un sogno che si realizza, oggi ho avuto la possibilità. Devo migliorare e lavorare al meglio per la squadra, peccato per oggi, servivano i tre punti ma abbiamo fatto una buona gara".



CONDIZIONE - "All'inizio ero indietro in condizione ma il fatto di andare in Nazionale mi ha aiutato a mettere minuti e oggi ho avuto l'occasione per giocare dal primo minuto".



PERCHE' HA SCELTO IL CAGLIARI - "La scelta di venire a Cagliari è stata fatta subito, volevo venire qui e non ho mai avuto dubbi. La mia scelta è dettata anche dal mister che è uno dei migliori e da lui posso imparare bene".



LA MAGLIA NUMERO 16 - "Il 16 è per De Rossi per ringraziarlo dell'occasione che mi ha dato lo scorso anno (alla SPAL, ndr) ed è anche un numero importante per la mia famiglia".



LA PRESTAZIONE - "Sono contento per la prestazione. Non è stato facile giocare con questo gran caldo ma non deve essere un alibi, bisogna sempre dare il massimo per tutte le partite, sia con il caldo che con il freddo".