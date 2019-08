Il Torino europeo di Walter Mazzarri torna in campo per la sfida di ritorno del preliminare di Europa League contro gli ungheresi del Debrecen, in programma presso lo Stadio Nagyerdei della seconda città più popolosa d'Ungheria: all'andata il match è terminato 3-0 per i granata allo stadio Moccagatta di Alessandria. Toro che in caso di passaggio del preliminare se la vedrà con una tra Shaktyor Soligorsk ed Esbjerg, con lo scontro che attualmente vede in vantaggio i bielorussi sui danesi per 2-0. Ritorno del Torino ad una trasferta europea: l’ultima risale al 2015 ed era stata disputata a San Pietroburgo, negli ottavi di finale di Europa League. L’ultima vittoria in trasferta in Europa invece è il successo al San Mames contro l’Athletic Bilbao. Ora l’obiettivo è tornare alla fase a gironi di Europa League dopo quattro anni dall’ultima volta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. A disp. Adeniji, Barna, Csoz, Kinyik, Kosicky, Pinter, Zsori.

All. Herczeg



Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. A disp. Rosati, Singo, Rincon, Rauti, Gilli, Bonifazi, Millico.

All. Mazzarrii