Altro giro di partite per i preliminari di Champions League che hanno visto le ultime tre partite delle gare di andata dell'ultimo turno prima dell'accesso alla fase a gironi. Vittoria esterna per la Dinamo Kiev con il gol di Supryaga che lo allontana dal Bologna, mentre in Grecia trionfa l'Olympuacos. Spettacolare 3-3 infine fra Molde e Ferencvaros.



Gent- Dinamo Kiev 1-2

9' Supryaga (D), 41' Kleindienst (G), De Pena (D).



Molde-Ferencvaros 3-3

7' Boli (F), 52' Uzuni (F), 55' James (M), 65' Eikern (M), 83' Ellingsen (M), 87' (rig) Kharatin (F)



Olympiacos-Omonia 2-0

69' Valbuena (Ol), 92' El Arabi (Ol)