Il Torino torna a respirare aria internazionale: alle 21 i granata di Walter Mazzarri affrontano il Debrecen allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria per l'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Qualora superasse il turno, il club piemontese dovrebbe poi affrontarne un altro per accedere alla fase a gironi della competizione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono passati 1589 giorni, oltre quattro anni dall'ultimo match di una competizione europea disputato dal Torino: 1-0 allo Zenit nel ritorno degli ottavi di Europa League, nel marzo del 2015. Primo confronto assoluto tra il Debrecen e i granata, che finora hanno affrontato una sola squadra ungherese in Europa: il Györi ETO FC, nei sedicesimi della Coppa UEFA 1986/87, 4-0 all'andata a Torino e 1-1 al ritorno in Ungheria. Il Debrecen ha un buon ricordo dell'ultimo scontro con una formazione italiana (2-0 alla Sampdoria nel 2010 in Europa League), ma ha perso le prime tre subendo una media di 3,3 reti a partita. Toro con il fattore casa in Europa, due sole sconfitte nelle ultime 31 partite interne (21 vittorie, 8 pareggi), con la porta mantenuta inviolata in 14 delle ultime 19 gare.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Torino-Debrecen.



FORMAZIONI UFFICIALI



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti, Berenguer.



Debrecen: Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Tozser, Haris, Varga; Trujic, Zsori.