, ecco i premiati. La cerimonia prevista inizialmente per il giorno 9 Settembre è stata fissata al 14 Ottobre alle ore 17 ad Amatrice.- Alessandro Nesta ( Frosinone ) PREMIO ALLA CARRIERA- Fabio Paratici ( Juventus ) MANAGER OF THE YEAR- Cristiano Ronaldo ( Juventus ) MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A- Gian Piero Gasperini ( Atalanta ) MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A- Maurizio Costanzi ( Atalanta ) MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE- Massimo Brambilla ( Atalanta ) MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE- Antonio Percassi ( Atalanta ) MIGLIOR PRESIDENTE DI SERIE A- Fabio Liverani ( Lecce ) MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B- Riccardo Orsolini ( Bologna ) PROMESSA MANTENUTA GOLDEN BOY- Alessio Cragno ( Cagliari ) MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A- Alberto Paleari ( Cittadella ) MIGLIOR PORTIERE SERIE B