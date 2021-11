TUTTE LE NOMINATION

Tanta Italia campione d'Europa nelle nomination ai. La Federazione calcistica mondiale rende noti i candidati per le varie categorie:si gioca assieme a Messi, Mbappé, Ronaldo, Lewandowski e Salah il titolo di miglior giocatore, mentreè in lizza come miglior portiere. Attenzione anche alla panchina: c'è il ct azzurro, a competere per il premio c'è anche, campione d'Italia con l'Inter e oggi alla guida del Tottenham. Le votazioni sono aperte fino al 10 dicembre, la premiazione avrà luogo il 17 gennaio 2022.Stina Blackstenius (Sweden / BK Häcken)Aitana Bonmatí (Spain / FC Barcelona)Lucy Bronze (England / Manchester City WFC)Magdalena Eriksson (Sweden / Chelsea FC Women)Caroline Graham Hansen (Norway / FC Barcelona)Pernille Harder (Denmark / Chelsea FC Women)Jennifer Hermoso (Spain / FC Barcelona)Ji Soyun (Korea Republic / Chelsea FC Women)Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)Vivianne Miedema (Netherlands / Arsenal WFC)Alexia Putellas (Spain / FC Barcelona)Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)Ellen White (England / Manchester City WFC)Karim Benzema (France / Real Madrid CF)Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund)Jorginho (Italy / Chelsea FC)N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München)Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain)Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC)Lluís Cortés (Spain / FC Barcelona)Peter Gerhardsson (Sweden / Swedish national team)Emma Hayes (England / Chelsea FC Women)Beverly Priestman (England / Canadian national team)Sarina Wiegman (Netherlands / Dutch national team / English national team)Antonio Conte (Italy / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)Hansi Flick (Germany / FC Bayern München / German national team)Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)Roberto Mancini (Italy / Italian national team)Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinian national team)Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)Thomas Tuchel (Germany / Chelsea FC)Ann-Katrin Berger (Germany / Chelsea FC Women)Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)Hedvig Lindahl (Sweden / Atlético de Madrid Femenino)Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)Alisson Becker (Brazil / Liverpool FC)Gianluigi Donnarumma (Italy / AC Milan / Paris Saint-Germain)Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)Manuel Neuer (Germany / FC Bayern München)Kasper Schmeichel (Denmark / Leicester City FC)