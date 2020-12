Non brilla solo la stella di Robert Lewandowski nel galà dei premi Fifa andato in scena nella serata di giovedì.. Cosa c'entra in mezzo a Messi e Ronaldo? Tanto, perché a lui la Fifa ha consegnato. Merito di un gesto risalente allo scorso gennaio, quando Mattia - dopo uno scontro di gioco con un avversario - gliLo raggiungiamo via telefono, dal quale emergono limpide la sua gioia e la sua educazione. Da dilettante, non è certo abituato a simili attenzioni per il calcio: "In questo periodo sto provando fortissime emozioni" ci racconta. "Sono emozioni che chi gioca a calcio spera di vivere, ieri ho parlato con Ruud Gullit (che l'ha premiato, ndr), uno dei più forti della storia del calcio. Sono contento che gente come Messi e Ronaldo abbia saputo del mio gesto.. A volte nello sport alcuni valori si perdono, ma penso che sia sempre giusto ricordarli".Ma torniamo al gesto decisivo.. Ero pronto, dovevo farlo. Non ho fatto alcun corso di primo soccorso, la fortuna è stato vedere casualmente un video partito in riproduzione casuale su Youtube. In un campionato straniero c'era un calciatore a cui è successa la stessa cosa e veniva aiutato da un medico. Così, l'ho rifatto. E sarei stato pronto a fare anche altro, come un massaggio cardiaco". Un gesto che a Mattia è valso il premio Fifa, per Matteo - il nome dell'avversario - la vita. "Era la prima volta che lo vedevo - conclude ma poi ci siamo sentiti. Siamo rimasti immediatamente in contatto per aggiornarci sulle condizioni, ma ci sentiamo spesso perchè è nata un'amicizia".Gli fa eco, suo allenatore: "Al momento del gesto, a gennaio, siamo rimasti senza parole. Sul momento pareva un normale scontro di gioco, invece Matteo ha perso i sensi. Mattia ha avuto la prontezza di girarlo sul fianco e togliergli la lingua, facendolo riprendere a respirare". E quando gli chiediamo di Mattia, Vincenzo ne parla con orgoglio: "Lo alleno da 10 anni, da quando faceva i Pulcini.". Se n'è accorta anche la Fifa. Complimenti, Mattia, testimone sul campo di come il calcio non sia solo un tiro all'incrocio dei pali.