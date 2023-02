Casemiro è tornato protagonista con il Manchester United, stavolta però in negativo. Il brasiliano si è fatto espellere nella vittoria sul Crystal Palace quando ha messo le mani al collo di Will Hughes, dopo uno scontro a gioco fermo causato da una spinta ad Antony. Per il mediano si tratta del terzo rosso in carriera, il primo diretto.



La sua reazione però non è andata giù ad Agbonlahor. L'ex attaccante dell’Aston Villa ne ha parlato a TalkSport: "Casemiro pensava di essere Brock Lesnar su di un ring della UFC visto come stava cercando di strangolare Hughes. E dovrebbe essere arrestato per questo. Ci sono dei bambini che guardano la partita e l’hanno tutti visto strozzare un avversario. Questo non è l'hockey su ghiaccio in America, è calcio e certe cose non le vogliamo vedere. Deve essere punito dallo United".