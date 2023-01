Mancano appena 13 giorni alla fine della sessione di calciomercato invernale e, almeno per ciò che riguarda l’Italia, si sono registrati pochi movimenti sia in entrata che in uscita. La parte del leone l’hanno fatta le formazioni di Premier che, per le ultime tornate di trattative, potrebbero gettare l’occhio sulla Serie A. Uno degli obiettivi, neanche troppo nascosti, delle formazioni inglesi è Nicolò Zaniolo: il gioiello della Roma, ha il contratto in scadenza nel 2024, e ancora non si è messo al tavolo delle trattative, con i dirigenti giallorossi, per il prolungamento del contratto. Così i top club di Premier guardano con interesse a Trigoria per capire l’evoluzione della situazione e provare, magari, ad affondare il colpo sin da subito. Secondo gli esperti Sisal non sarà però facile strappare Zaniolo alla Roma a gennaio visto che la sua permanenza al fianco di Abraham, Dybala e Pellegrini è offerta a 1,20. È altrettanto vero però che le disponibilità economiche in Inghilterra sono illimitate o quasi e un’offerta importante potrebbe arrivare nella Capitale. L’Arsenal, capolista solitaria della Premier, è alla ricerca di un esterno offensivo per continuare l’inseguimento a quel titolo che manca dal 2004. I Gunners, che hanno perso Mychajlo Mudryk finito al Chelsea, vedono in Zaniolo il giocatore ideale, nel loro meccanismo di gioco, per dare gli strappi offensivi di cui Arteta ha bisogno. Tra l’altro, particolare da non trascurare, la maglia numero 22 dell’Arsenal è ancora senza padrone. Zaniolo nuovo idolo dell’Emirates si gioca a 6,00. Restando nel nord di Londra, il Tottenham, e in particolare la coppia Conte-Paratici, segue il talento della Roma da svariati anni. Il tecnico italiano vuole alzare il livello degli Spurs, attualmente quinti in campionato, e sa che per farlo c’è bisogno di tutta la qualità possibile. Zaniolo si troverebbe a dialogare con campioni del calibro di Son e Kane oltre a vecchie conoscenze come Perisic e Kulusewski. Conte e Paratici che coronano l’inseguimento all’azzurro è in quota a 9,00. Leggermente attardato il Newcastle ma più per l’appeal attuale della squadra che non per la reale disponibilità economica. È però vero che i Magpies vogliono entrare nell’élite del calcio inglese ed europeo e Zaniolo potrebbe aiutarli tanto in questa operazione: Nicolò che infiamma le tribune del St James' Park pagherebbe 16 volte la posta.