È una delle tre squadre ancora imbattute in Premier e non ha mai perso nelle ultime sei sfide giocate contro l’Arsenal. Il biglietto da visita del Liverpool per la partita di domani all’Emirates Stadium dà una forte impronta Reds alle scommesse sull’«1X2»: fin qui Klopp e i suoi hanno vinto quattro delle cinque trasferte disputate e un altro «2» si gioca a 1,90 sul tabellone Snai. I Gunners rispondo con la lunga serie positiva iniziata ad agosto subito dopo il ko con il Chelsea e che da allora non li ha mai visti perdere, né in campionato, né nelle partite di coppa. Il colpo vincente di Emery pagherebbe 3,70, per un altro pareggio dopo quello dello scorso dicembre è a 3,75. I cinque scontri diretti più recenti sono tutti finiti con almeno quattro reti complessive: un altro risultato “extralarge” (Over 3,5) si gioca a 2,15, per l’Over 2,5 l’offerta scende a 1,50. Ancora più ampia la distanza tra le due squadre nelle scommesse sul titolo: qui il Liverpool è a 4,00, alle spalle del Manchester City (favorito a 1,43), mentre per l’Arsenal si arriva a 50,00.