Arsenal-Liverpool è il piatto forte dell'undicesima giornata di Premier League. La squadra di Emery dista soltanto 4 punti dalla vetta della classifica, occupata proprio dai Reds, in coabitazione col Manchester City; dopo 11 vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, i Gunners sono incappati nel pari contro il Crystal Palace, mentre la formazione di Klopp, ancora imbattuta, viene da 2 successi consecutivi.



Ecco alcuni dati su Arsenal e Liverpool forniti da Opta:



Liverpool imbattuto nelle ultime sei sfide di campionato contro l’Arsenal (3V 3N). Il Liverpool comunque ha vinto solo due delle ultime 18 trasferte in casa dell’Arsenal (8N 8P). Il Liverpool ha segnato almeno tre gol nelle ultime cinque sfide contro i Gunners (17 in totale). Le ultime cinque sfide tra queste due squadre hanno prodotto un totale di 27 gol (una media di 5.4 a partita). L’Arsenal ha sempre segnato almeno due gol nelle ultime nove partite di Premier League. L’Arsenal non ha ancora chiuso in vantaggio il primo tempo dall’inizio di questo campionato. Il Liverpool è imbattuto nelle ultime 11 partite di Premier League (9V 2N) in cui ha subito complessivamente solo quattro gol.



Roberto Firmino del Liverpool ha fatto gol e assist nelle ultime tre sfide di Premier League contro l’Arsenal. Mohamed Salah del Liverpool ha segnato nelle tre sfide giocate finora in Premier League contro l’Arsenal. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è imbattuto in cinque sfide di Premier League contro l’Arsenal – solo Jose Mourinho (12), Gerry Francis (8) e Alex Ferguson (6) hanno atteso più a lungo per la prima sconfitta contro i Gunners. L’unico precedente tra Unai Emery e Jurgen Klopp è stato nella finale dell’Europa League del 2016, vinta dal Siviglia di Emery per 3-1.

Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato cinque gol nelle ultime tre presenze di Premier League per l’Arsenal.