Altra giornata di campionato estremamente complicata per l'Arsenal, che dopo l'incrocio con il Liverpool di una settimana fa, finito con una rotonda sconfitta, ospita il Tottenham di Pochettino. Anche gli Spurs, però, non arrivano al derby del nord di Londra nel migliore dei modi: i vice-campioni d'Europa infatti sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Newcastle e dal pareggio col Manchester City. Partita fondamentale, quindi, per non perdere contatto con le primissime della classe che, come la passata stagione, sono partite senza alcuna intenzione di perdere colpi.