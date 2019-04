È l’ultimo grande ostacolo in campionato, prima di quattro partite sulla carta piuttosto abbordabili. Appuntamento decisivo per il Liverpool - primo in Premier League a +2 sul Manchester City (ma con una partita in più) - contro un Chelsea terzo in classifica ma lontanissimo a 16 punti di distanza. Una differenza enorme che, insieme al fattore Anfield, spinge i Reds nelle previsioni dei betting analyst per domenica pomeriggio: la prima vittoria sui Blues dal 2016 è offerta a 1,65 sul tabellone Stanleybet.it, in netto vantaggio sia sul pareggio (a 4,00), sia sul «2» (4,90), anche se la squadra di Sarri è stata l’unica in questa stagione a battere il Liverpool a domicilio (2-1 in coppa di lega). Il segno «X» è stato comunque quello più frequente negli ultimi precedenti di campionato ad Anfield Road, con tre 1-1 realizzati tra il 2017 e il 2018. Lo stesso punteggio stavolta, riferisce Agipronews, pagherebbe 7,00, alla pari con l’1-0 e leggermente avanti sul 2-1, che a 7,75 chiude il podio nelle previsioni sul risultato esatto. Nonostante la tendenza al punteggio "basso", l’Over è favoritissimo: un incontro da almeno tre reti complessive vola a 1,65, alla pari con il Goal (entrambe le squadre a segno).