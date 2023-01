Ventesima giornata scoppiettante in Premier League: tre sfide di grande appeal nella domenica del calcio inglese. Si parte alle 15 con l’ennesimo derby londinese tra Chelsea e Crystal Palace. Una sfida che Potter e i Blues non possono sbagliare per non far scappare il treno europeo già distante.



In contemporanea la sfida tra le due sorprese dell’anno: Newcastle-Fulham, serie candidate alla qualificazione alle coppe. Il piatto forte però arriva alle 17:30 ed è un altro derby di Londra, uno dei più sentiti. Si gioca Tottenham-Arsenal, Conte vs Arteta. Il primo vuole superare un momento difficile, il secondo allungare in vetta alla classifica. Si prospetta grande spettacolo.