Liverpool-Manchester United, o anche Klopp-Mourinho: i grandi incontri della Premier League sono anche grandi sfide tra i più reputati (o magari i più chiacchierati) allenatori del mondo. Per il confronto tutto in “rosso” di domenica prossima, il tecnico tedesco, attualmente primo in classifica, come riporta Agipronews, è nettamente favorito sullo Special One portoghese: su 888sport.it la vittoria del Liverpool è a 1,55, il «2» dello United è a 5,75, il pari si gioca a 4,10. Fra i due tecnici il feeling è scarso: due stagioni fa vennero quasi a contatto a bordo campo e anche fuori dal terreno di gioco le schermaglie non sono mancate. L’ultima è di qualche giorno fa, quando a Klopp hanno chiesto se preferisse Guardiola o Mourinho, ottenendo la secca risposta in favore del primo. Ora la parola di nuovo al campo: i bookmaker prevedono un incontro ricco di reti e quotano al ribasso l’Over, a 1,68, con l’Under a 2,23. Va detto che da quando è al timone del Liverpool, Klopp non ha mai battuto i Red Devils in campionato: lo scorso anno fu pareggio ad Anfield e vittoria dello United all’Old Trafford.