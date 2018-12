Due sconfitte nelle ultime tre giornate e solo una vittoria nei quattro turni più recenti. Il Chelsea targato Maurizio Sarri è alla prima battuta d'arresto della stagione e dopo lo stop con il Wolverhampton nel turno infrasettimanale, che fa scivolare i Blues al quarto posto in Premier, arriva anche il verdetto pesante delle quote. Dopo l'ottimo avvio di stagione, le chance del tecnico italiano di arrivare al titolo erano arrivate fino a quota 9,00 sul tabellone 888sport, un risultato eccellente visto l'indiscusso dominio del Manchester City. Dopo l'1-2 di ieri, invece, l'offerta si è impennata arrivando a 67 volte la posta. I punti di distacco dal primo posto dei Citizens sono in effetti diventati 10, e la squadra di Guardiola al momento vola a 1,20, inseguita dal Liverpool a 5,50. A consolare parzialmente Sarri sono le scommesse sul piazzamento nei primi quattro posti e la qualificazione in Champions: obiettivo dato a 1,40, in vantaggio sull'Arsenal, a pari punti in classifica ma dato a 1,90. L