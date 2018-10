Maurizio Sarri all’esame Mourinho: dopo Arsenal e Liverpool, domani pomeriggio il tecnico del Chelsea incrocerà per la prima volta lo Special One, alle prese con un Manchester United ancora in fase turbolenta, nonostante la rocambolesca vittoria in rimonta sul Newcastle. I Red Devils fin qui non hanno mai ingranato in campionato, al contrario dei Blues, in cima alla classifica alla pari con Manchester City e Liverpool. Per i traders, dunque, la scelta è obbligata: allo Stamford Bridge i favori vanno tutti al Chelsea, favorito a 1,70 sul tabellone Microgame. Sarebbe la quinta vittoria consecutiva dei Blues nelle partite giocate in casa contro lo United, che invece, come riferisce Agipronews, è dato a 4,75, con il pareggio a 3,80. A gettare un’ombra su Mourinho sono anche i bilanci più recenti nelle trasferte contro il Chelsea: zero i gol realizzati nelle ultime quattro partite, una serie negativa che potrebbe finire stavolta, visto che il gol degli ospiti è offerto a 1,43. Più in generale i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive (l’Over 2,5 è a 1,75). Sul fronte marcatori la scena è prevedibilmente tutta per Eden Hazard, al comando della classifica cannonieri di Premier con sette reti: un’altra marcatura del talento belga si gioca a 2,10, per lo United risponde un altro belga, Romelu Lukaku, a 2,70.