È il grande favorito per il trionfo in Premier League ed ancora più favorito nelle quote sulla prima partita di campionato, domani pomeriggio in trasferta contro il West Ham. La squadra di Guardiola, in campionato, ha una striscia incredibile, avendo vinto le ultime partite giocate nella scorsa stagione: ripartire con un successo è un compito da 1,21, si sale invece già a 6,40 per il pareggio. vinto le ultime. Gli Hammers non battono il City dal 2015, il loro ritorno alla vittoria è dato a ben 12 volte la scommessa dagli analisti 888sport.it. Per i trader, inoltre, la prima del City potrà essere già una goleada: l'Over 3,5 (almeno quattro reti complessive) è dato a 2,20.