La prima nota negativa della stagione è arrivata in allenamento, dove Kevin de Bruyne ha riportato un serio infortunio al ginocchio. Un imprevisto che, almeno per i bookmaker britannici, cambia qualcosa nel cammino del Manchester City verso il titolo in Premier League. La squadra rimane ovviamente ad altissimi livelli anche senza il talento belga, ma la momentanea uscita di scena di de Bruyne (si parla di tre mesi) h indotto i quotisti a ritoccare le scommesse sulla nuova stagione: il City rimane nettamente davanti a tutti nelle giocate per il titolo, ma con l'offerta che è passata da 1,57 a 1,67. Si tratta del primo rialzo per la quota "base" (che era appunto a 1,67), andata in costante calo per tutta l'estate e rivista ancora al ribasso (a 1,57) dopo la vittoria sull'Arsenal. A trarne un piccolo vantaggio è il Liverpool, primo rivale dei Citizens, passato invece da 5,00 a 4,00, mentre Manchester United e Chelsea rimangono lontane a 15,00. Tutto invariato, invece, sulle lavagne italiane: su Snai il City resiste a 1,55, seguito dal Liverpool a 4,00, lo United a 12,00 e il Chelsea a 16,00.